EISBRECHER :: “Schicksalsmelodien” auf #4 / Neue Single veröffentlicht

Mit ihrem neuen Coveralbum “Schicksalsmelodien” ist die deutsche Gothic-/Industrial-/Rock-/Metal-Formation EISBRECHER auf #4 in den deutschen Charts. Nun ist mit dem Falco-Cover “Out Of The Dark” eine weitere Single daraus erschienen mit dem dazugehörigen offizielle Video.

www.eis-brecher.com / www.facebook.com/eisbrecher

“Vier gewinnt”, freut sich Sänger Alex Wesselsky über den Charterfolg und bedankt sich bei allen Fans, Supportern und Freunden. “Die Platzierung hat uns gerade noch gefehlt, um die Reihe von 1 bis 6 in der Charts-Hitlist komplett zu machen. So geht das! Wir gratulieren den Ärzten, dem Boss und den Puren zu den Treppchenplätzen. Danke an alle für euren Support!”