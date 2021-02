EISBRECHER :: Neue Single “Im Guten Im Bösen”

Am 12. März erscheint mit “Liebe Macht Monster” das achte Studioalbumm der Münchner EISBRECHER. Mit dem Titel “Im Guten Im Bösen” ist eine weitere Single als Album-Vorbote erschienen. https://www.eis-brecher.com

Info: Gedreht wurde das Video zu “Im Guten Im Bösen” in Berlin. Hauuptdrehort waren das 25 Hours Hotel und die Wilhelmstraße am E-Werk, das während Kriegszeiten in Hinterhöfen versteckt für die Umspannung und lokale Stromverteilung sorgte. Das dunkle, verwinkelte Gebäude, das gerne auch für Events aller Art genutzt wird, diente als perfekte Kulisse für die Single, in der es darum geht, dass jeder Mensch gute wie auch schlechte Seiten in sich birgt und im Laufe des Lebens beide zum Vorschein kommen.