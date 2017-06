EISBRECHER : Erster Teaser zum kommenden Album online

Ab sofort ist ein erster Teaser zu dem am 25. August erscheinenden neuen Eisbrecher-Album “Sturmfahrt” online. Ihm zugrunde liegt die erste Single “Was ist hier los”, welche am 7. Juli ausgekoppelt wird, passend zum “Volle Kraft Voraus”-Festival in der Ulmer Ratiopharm Arena. Dabei wird es sich um das erste bandeigene Festival der Bandgeschichte handeln. Gemeinsam mit EISBRECHER selber werden dabei etliche Bands auf der Bühne stehen, die die Münchner bereits auf Tour begleitet haben, darunter die US-Amerikaner COMBICHRIST, die Hamburger LORD OF THE LOST, UNZUCHT, WELLE:ERDBALL und AND THEN SHE CAME.

