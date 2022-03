EDENBRIDGE :: 1.Song vom kommenden 11. Album „Shangri-La“

Nachdem die österreichische Symphonic Metal Formation EDENBRIDGE erst kürzlich ihr weltweites Signing mit AFM Records bekannt gab, hat die Band nun einen ersten Song samt Musik Video zu ihrem 11. Studio Album veröffentlicht. “Shangri-La” erscheint am 26. August, darauf präsentiert die Band neun brandneue Tracks.

Lead Sängerin Sabine Edelsbacher verrät uns über den Track: „In “Somewhere Else But Here” geht es um unsere Phantasie, die mit uns auf Reisen geht, wenn wir die Welt gerne mal anders hätten. Wir schreiben auch ein stückweit unser Lebensbuch damit, welches am Grund des Sees liegt und das Leben blättert darin.“