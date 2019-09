EDEN WEINT IM GRAB :: “Mord”-Album am 6.12.

Die Berliner Dark Metal Formation EDEN WEINT IM GRAB veröffentlicht am 6. Dezember ihr neues Studioalbum “Traggikomödien aus dem Mordarchiv” via Einheit Produktionen/Soulfood. Das achte Werk der seit 2004 aktiven Formation um Alexander Paul Blake ist ein Konzeptalbum rund um Mord und behandelt historische Fälle ebenso wie fantastische Geschichten. Damit begeben sich EDEN WEINT IM GRAB aus dem Jenseits, das sonst ihre Texte dominierte, ins Diesseits – oder zumindest an die Grenze dazwischen. Die Band beschreibt das Album als härter, moderner und gradliniger als den Vorgänger “Na(c)htoddreise”. www.edenweintimgrab.de / www.facebook.com/edenweintimgrab / www.einheit-produktionen.de

EDEN WEINT IM GRAB & WISBORG

03.01.2020 Leipzig, Hellraiser (+Dryland)

04.01.2020 Köln, MTC

11.01.2020 Erfurt, From Hell (+Munarheim)

18.01.2020 Berlin, Wabe

24.01.2020 Hamburg, MS Stubnitz

25.01.2020 Münster, Rare Guitar

01.02.2020 Braunschweig, B58 (+ LVX Aeterna)

07.02.2020 Cottbus, Muggefug (+ Abrogation)

08.02.2020 Nürnberg, Cult