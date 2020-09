DWARROWDELF :: 3. Album des Atmospheric BM Projektes im Fullstream

DWARROWDELF ist ein Atmospheric Black Metal Soloprojekt aus UK und veröffentlichte 2018 erstmals ein Album, “The Sons of Fëanor”, sowie 2019 den Nachfolger “Of Dying Lights”. “Evenstar” ist das dritte Album und wird am 25. September bei Northern Silence Productions veröffentlicht. Bereits jetzt kann man sich das Album in voller Länge auf dem YouTube Kanal Black Metal Promotion anhören.

https://dwarrowdelf-northernsilence.bandcamp.com / facebook.com/NorthernSilenceProductions / facebook.com/DwarrowdelfUK

“Nach der Reise Aragorns und seinem Bestreben, Arwens Hand zu gewinnen, integrieren Dwarrowdelf auf diesem Album breitere Melodeath- und Folk-Metal-Einflüsse in ihre besondere Art von Atmospheric Metal, um eine wirklich einzigartige musikalische Reise zu schaffen.”