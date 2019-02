DRUDKH :: Stream von “Autum in Sepia”

Die Ukrainische Black Metal Band DRUDKH streamt den Track “Autumn in Sepia”, der aus der neuen Compilation “A Few Lines in Archaic Ukrainian” stammt. Die Compilation, die am 5. April über Season of Mist weltweit veröffentlicht wird, bündelt die Songs aus den Split-EP’s der Band mit HADES ALMIGHTY, GRIFT und PAYSAGE D’HIVER. Bisher war diese Zusammenstellung von Songs nur auf limitiertem Vinyl erhältlich, wird aber nun auf Digipak und Kassette veröffentlicht.

