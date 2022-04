Am 20. Mai 2022 erscheint bei Black Lion Records “Earthtorn”, das neue Studioalbum der Melodic Doom Metaller von DRIFT INTO BLACK aus Sayreville, New Jersey. Nach der Veröffentlichung der ersten Single “It Fell From The Sky” hat die Band nun ein brandneues Lyric-Video für den Track “Weight of Two Worlds” veröffentlicht. https://www.facebook.com/driftintoblack