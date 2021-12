DRAGONBREED :: Mitglieder von Suidakra + Graveworm mit neuer Band

Die Historie der Melodic Death Metal Flagschiffe Graveworm und Suidakra ist seit jeher eng verbunden. Man begann einst auf dem gleichen Label, absolvierte gemeinsame Touren und es entstanden tiefe Freundschaften die bis heute anhalten.

Während des Songwritings zum aktuellen Suidakra Album, entstanden etliche Ideen die nicht so recht zu Suidakra passen wollten, aber mit ihrem rohen Sound, Groove und Melodien Erinnerungen an die alten Zeiten zu Beginn der Neunziger weckten und danach verlangten veröffentlicht zu werden. Also klopfte man bei einigen alten Weggefährten an und zu Arkadius und Zachi (dem ehemaligen Suidakra Bassisten) gesellte sich Graveworm Sänger Stefano Fiori. Komplettiert wird das Line-Up aktuellen Suidakra Mitgliedern Sebastian und Ken komplettiert und Dragonbreed war geboren! Das Debut Album dieser Kollaboration wird im Frühjahr des kommenden Jahres via MDD Redcords auf die Menschheit losgelassen. https://fb.com/dragonbreedofficial