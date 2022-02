DÆMONESQ :: Female Fronted Black Metaller mit neuem Video

Während sich deutsche Female Fronted Black Metal Band DÆMONESQ derzeit auf die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP “The Beauty of Letting Go” (25. Februar) vorbereitet, haben sie soeben einen brandneuen Videoclip zu ihrer Single “Allure And Grandeur” veröffentlicht

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 erhebt sich die Female-Fronted-Extreme-Metal-Gemeinde, um die von Männern dominierten Gefilde des Metals zu erobern und euch auf eurem Weg durch das Tal des Todesschattens den Pfad des süßen Schmerzes zu zeigen. “‘Allure and grandeur’ ist ein Gebet an die Göttin der Zerstörung und Erneuerung von einer Person, die mit Stigmata kämpft, die sie dazu bringen, sich in ein inneres Exil zurückzuziehen.” erklärt Sängerin Rægina. “Durch dieses Gebet erinnert sie sich an das, woran sie glaubt, beschwört ihre innere Kraft und entfacht die Wut neu, die ihr die Vitalität gibt, zurückzuschlagen”.