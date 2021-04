DJEVEL :: 2. Single vom kommenden Album

Die Norwegische Black Metal Band DJEVEL werden am 14. Mai ihr siebtes Album veröffentlichen. “Tanker som rir natten” erscheint bei Aftermath Music und daraus könnt ihr euch nun die neue Single mit dem langen Titelnamen “Maanen Skal Vaere Mine OEine, Den Skinnende Stierne Mine Ben, Og Her Skal Jeg Vandre Til Evig Tid” anhören. www.djevel.net / www.facebook.com/djevelmakt

Info: Djevel is Ciekals, Faust (ex-Emperor), and new vocalist/bassist Kvitrim (Vemod, Mare), and performs Black Metal with an ominous melodic sense.