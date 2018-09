DIE KAMMER :: Trailer zum “Season IV” Album

Aktuell arbeitet das Alternative-Orchester DIE KAMMER an “Season IV: Some T#ings Wrong”, welche am 12.Oktober 2018 veröffentlicht wird.

Die KAMMER – Season 4 Tour

10.10.2018 WIEN – Studio44 (Press only!)

11.10.2018 MÜNCHEN – Backstage Club

12.10.2018 NÜRNBERG – Cult

13.10.2018 HAMELN – Sumpfblume

17.10.2018 KÖLN – Club Volta

18.10.2018 HAMBURG – Nochtspeicher

19.10.2018 LEIPZIG – Moritzbastei

20.10.2018 BERLIN – Nuke

26.10.2018 OBERHAUSEN – Kulttempel

27.10.2018 FRANKFURT – Das Bett

13.12.2018 WIEN – ((szene))

14.12.2018 BRAUNAU – Gugg

15.12.2018 DRESDEN – Puschkin