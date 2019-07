DIE KAMMER :: Single zu 50 Jahre Mondlandung

Zum Anlass des 50-jähirgen Jubiläums der Apollo 11 Mission und damit ersten Mondlandung veröffentlicht die Deutsche Indie-Folk-Band DIE KAMMER eine neue Version ihres Songs “Second Man on the Moon” aus ihrem aktuellen Album “Some T#ings Wrong”. “Eine wunderschöne, zerbrechliche Ballade über die Last, die wir spüren, während wir nach den höchsten Zielen streben und letztlich glauben zu scheitern. Über die Tatsache, dass wir niemals die Ersten oder Besten sein werden, weil es jemanden vor uns gab.” https://die-kammer.com/de/