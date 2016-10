DIE KAMMER :: Auf Tour 2017

Zum zweiten Mal in der laufenden Season III “Solace in Insanity” geht Die KAMMER auf Tournee durch Deutschland und sÖterreich. Mit ihrem “Carnival of the Peculiar” wird das 8-köpfige “Alternative-Orchester” das Publikum mit ihrer handgemachten Mischung aus Rock/Pop/Folk/Ska verwöhnen.

Die KAMMER: Carnival of the Peculiar – Tour 2017

Special Guest: Pauline Paris

11.01.2017 – Bonn, Harmonie

12.01.2017 – Hannover, Lux

13.01.2017 – Bochum, Rockpalast

14.01.2017 – Frankfurt, Das Bett

18.01.2017 – Wien, Reigen

19.01.2017 – München, Backstage

20.01.2017 – Kufstein, KuFa

21.01.2017 – Dresden, Puschkin