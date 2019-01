DER WEG EINER FREIHEIT hat aus ihrem kommenden Livealbum “Live in Berlin” den Track “Ewigkeit” veröffentlicht. Das Album erscheint am 1. März bei Season Of Mist.

Sänger Nikita Kamprad kommentiert: “”Ewigkeit” as the first premiere of this live album is the first song we have ever written and still it’s one of our favourite songs to play live. We hope you enjoy!”

VÖ: 1.3.2019 via Season Of Mist: