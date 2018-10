Die deutschen Old-School-Deather DEMONBREED melden sich zurück. Am 14. Dezember 2018 wird die Band ein Mini-Album mit dem Titel “Hunting Heretics” über Testimony Records veröffentlichen. Der Nachfolger des Debüts “Where Gods Come To Die” (2016) enthält fünf neue Songs und wurde von Gitarrist Fernando Thielmann, der auf dem neuen Release auch für das Schlagzeug zuständig ist, aufgenommen und produziert. Das lyrische Konzept dreht sich um die Zeit der Inquisition.