DEINE LAKAIEN :: Pink Floyd Covertrack

DEINE LAKAIEN haben ihre Hommage an den Pink-Floyd-Klassiker “Set the Controls for the Heart of the Sun” veröffentlicht, ihre zweite Single und das dazugehörige Video aus ihrem kommenden neuen Album “Dual +”. Das neue Album enthält neues Material, Cover von Devo, REM und den bereits erwähnten Pink Floyd und wird am 26. November 2021 über Prophecy Productions in einer aufwendigen, limitierten CD-Edition sowie einer limitierten Vinyl-Version veröffentlicht.

