DEINE LAKAIEN :: Neues Lyric Video zum neuen Album

DEINE LAKAIEN, die deutschen Avantgarde-Dark-Wave-Ikonen, haben das Lyric-Video “Nightfall” veröffentlicht, die erste Single aus ihrem kommenden neuen Album “Dual +”, einem Album, das das künstlerische Konzept ihres vorherigen Albums “Dual”, das eine Kombination aus Covers und neuem, vom Covermaterial inspiriertem Material enthielt, verdreht und erweitert. Das neue Album “Dual +” enthält Cover von Devo, REM und Pink Floyd sowie neues Material und wird am 26. November 2021 über Prophecy Productions in Deutschland in einer aufwendigen, limitierten CD-Edition sowie einer limitierten Vinyl-Version veröffentlicht.