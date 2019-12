DAWN OF SOLACE :: Tuomas Saukkonen bei neu gegründetem Label

13 lange Jahre hat es gedauert, bis sich das Solo-Projekt von von Wolfheart / Before the Dawn Mastermind Tuomas Saukkonen zurück meldet, doch am 24.01.2020 ist es endlich soweit: Die 2.Platte, Waves, erscheint mit gebührendem Einstand auf dem frisch gegründeten Label NOBLE DEMON.

“Nach 13 Jahren der Stille und schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit mit Labels war ich entschlossen, ein kommendes DoS Album 100% auf eigene Faust zu veröffentlichen,” kommentiert Tuomas Saukkonen. “Aber nach langen und gründlichen Überlegungen, Planungen und Gesprächen vom Frühjahr hinein bis in den Spätherbst, bin ich mehr als überzeugt davon, meine Kunst in die Hände von Noble Demon zu legen ist die beste Entscheidung!” Die erste Single-Auskopplung aus DAWN OF SOLACE’s Album ist das brandneue Video zu “Lead Wings”.

Zum neuen Label NOBLE DEMON:

“Der ehemalige Nuclear Blast Veteran und Kopf der digitalen Abteilung des führenden Rock & Metal Labels, Patrick Walch, hat heute die Gründung seines eigenen, brandneuen Labels NOBLE DEMON bekannt gegeben. Walch schliesst sich in der Geschäftsführung mit Musik- und Film-Branchen Experte Joachim Keil, CEO der bekannten UCM.ONE, zusammen und holt sich ebenso den langjährig erfahrenen Produkt Manager Thorsten Kriebus sowie die PR Agentur ALL NOIR ins Team. NOBLE DEMON wirft veraltete Label-Strukturen gekonnt über Bord, bietet zudem Verlag sowie innovativ, kreative Konzepte in der hiesigen Musiklandschaft.”