DAWN OF SOLACE :: Neues Video zu “Event Horizon”

Kürzlich kündigten DAWN OF SOLACE, das Soloprojekt von WOLFHEART’s Tuomas Saukkonen, ihr drittes Studioalbum “Flames of Perdition” an, welches über Noble Demon veröffentlicht wird. Ursprünglich für den 12. November geplant, musste das Album jedoch aufgrund der weltweiten Situation in Presswerken, und den damit verbundenen Verzögerungen bei der physischen Produktion, auf den 28. Januar 2022 verschoben werden. Aber gemeinsam mit Mikko Heikkilä von Kaunis Kuolematon am Gesang, gibt es nun einen brandneuen Videoclip zum Track “Event Horizon”.

Tuomas Saukkonen über den Song: “Ich bin mir sicher, dass wir alle schon einmal in einer Situation waren, in der wir das Gefühl hatten, in einem dunklen Loch festzustecken, ohne die Kraft zu haben, wieder aufzusteigen, und in der wir nur noch irgendwo anders sein wollten. Ein weit entfernter Ort, an dem man fast jemand anderes sein könnte.”