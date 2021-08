DAWN OF SOLACE :: Neues Musikvideo zu “White Noise”

Mit “Flames of Perdition” erscheint am 12. November eine neues Album der Finnischen Gothic/Doom Metaller über DAWN OF SOLACE (feat. Wolfheart mastermind Tuomas Saukkonen) via Noble Demon. Das Musikvideo zu “White Noise”, in dem Mikko Heikkilä von Kaunis Kuolematon wieder den Gesangspart übernimmt, ist nun bei YouTube zu sehen. www.facebook.com/dawnofsolace/

“White Noise’ war der erste Song, den ich für ‘Flames Of Perdition’ geschrieben habe und es war, als ob sich Schleusen öffneten und der Rest des Albums folgte wie ein dunkler Strom. ‘White Noise’ trägt und reflektiert die Stimmung des gesamten Albums und gibt den Begriffen ‘melancholisch’, ‘düster’ und ‘schwer’ eine Bedeutung. Das lyrische Konzept der Einsamkeit und des Alleinseins hat in den letzten 1,5 Jahren eine stärkere Bedeutung bekommen” erklärt Tuomas Saukkonen.