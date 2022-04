DAWN OF SOLACE :: Musikvideo der Goth Doom Metaller zu “Event Horizon” von kommender EP

Im Januar 2022 veröffentlichten DAWN OF SOLACE, das Soloprojekt von WOLFHEART/BEFORE THE DAWN-Mastermind Tuomas Saukkonen, ihr brandneues Album “Flames Of Perdition” über Noble Demon. Nur wenige Monate später, am 20. Mai, erscheint mit “Notes Of Perdition” nun eine brandneue EP, die nicht ohne Grund dem Namen des Albums ähnelt. “Notes Of Perdition” enthält vier intime und emotionale Unplugged-Versionen von Songs der aktuellen Platte. Mit dem Musikvideo zu “Event Horizon” gibt es seit nun den ersten Einblick in die kommende EP. https://dawnofsolace.bandcamp.com/

Tuomas Saukkonen kommentiert:

“Ich liebe es, unplugged und minimalistische Versionen von DoS-Songs zu machen und die Songs auf den Kern zu reduzieren, wo so wenig nötig ist, um so viel Traurigkeit und Emotion zu erzeugen.”