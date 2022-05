DAWN OF SOLACE :: Goth Doom Metaller haben neue EP und Musikvideo veröffentlicht

DAWN OF SOLACE, das Soloprojekt von WOLFHEART/BEFORE THE DAWN-Mastermind Tuomas Saukkonen, haben ihre brandneue EP “Notes Of Perdition” veröffentlicht, die heute auf Noble Demon erscheint. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums “Flames Of Perdition” bietet die neue EP der Finnen vier Unplugged-Versionen von Songs ihres letzten Albums. Um die EP gebührend zu feiern, haben Dawn of Solace ein neues Musikvideo zum Track “White Noise” veröffentlicht.

Notes Of Perdition” ist jetzt erhältlich via Noble Demon und auf allen Streaming Plattformen verfügbar: https://music.nobledemon.com/notes

Tuomas Saukkonen kommentiert:

“Ich liebe es, unplugged und minimalistische Versionen von DoS-Songs zu machen und die Songs auf den Kern zu reduzieren, wo so wenig nötig ist, um so viel Traurigkeit und Emotion zu erzeugen.”

Tracklist:

01. White Noise

02. Event Horizon

03. Skyline

04. Flames Of Perdition