Das Rock Hard Festival lockt zum 16. Mal

Vom 18.-20.05.2018 findet in Gelsenkirchen wieder das Rock Hard Festival statt. Ursprünglich war das Festival 2003 aufgrund des 20-jährigen Bestehens des Rock Hard-Magazins als einmalige Veranstaltung gedacht. Da die Reaktionen aber so überwältigend waren, entschloss sich die Redaktion, daraus eine jährliche Institution zumachen, die mittlerweile in die 16. Runde geht. Wie jedes Jahr gibt es ein Line-Up, welches von der Rock-Hard-Redaktion für euch zusammengestellt wurde.

Das Festival findet wie jedes Jahr im alten Amphitheater in Gelsenkirchen statt. Die intime Atmosphäre macht das gesamte Festival aus. Mit maximal 7500 Zuschauern bietet das Festival außerdem einen wunderschönen kleinen Rahmen.

Dieses Jahr wird es wieder eine Händler-Meile geben, Gitarren-Equipment zum Ausprobieren, ein multimediales Biergarten-Programm und eine Nacht-Disco im neuen Design. Die Erlöse aus den Pfandsammelaktionen gehen – wie in den Jahren zuvor – gemeinnützigen Organisationen zu.

Das Festival Line-Up und die angenehme Atmosphäre haben uns im letzten Jahr vollends überzeugt (Bericht hier)!

Die Ticketpreise haben sich in diesem Jahr nicht geändert.

Tickets:

3-Tages-Ticket: 86,90€

3-Tages-Ticket inkl. Camping: 108,40€ + 7 Euro Versand (speziell versichert)

Parkplätze direkt am Gelände: leider schon ausverkauft. Alternative Parkplätze in der näheren Umgebung wird es geben.

Bisher bestätigte Bands:

SAXON

OVERKILL („Feel The Fire“ & „Horrorscope“ Show)

TIAMAT (Special „Clouds“ & „Wildhoney“ Set)

ULI JON ROTH („Scorpions Revisited“)

MARDUK

CIRITH UNGOL

BACKYARD BABIES

LEATHERWOLF

DIAMOND HEAD

NIGHT DEMON

DOOL

THE NEW ROSES

NOCTURNAL RITES

ATTIC

THUNDERMOTHER

DAWN OF DISEASE

8 weitere Bands sind noch in Planung.