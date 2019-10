DARKNESS OVER WITTEN FESTIVAL am 23.11.2019

Am 23.11.2019 treten im Treff der Werkstadt Witten die Bands IMPARITY (Gothic Doom Metal), LUX SERPENT (Doom Metal) und MELANCULIA unter dem Motto “Darkness over Witten” auf. Dabei handelt es sich um die kleine Schwester der Konzertreihe “Darkness over Assindia”, die jedoch eigene Pfade beschreitet. Während bei DOA verschiedene Metalgenres gemischt werden, setzt DOW einen klaren Fokus auf schwarze und düstere Klänge.

Einlass ist um 19 Uhr, der Opener wird um 20 Uhr die Bühne betreten. Der Eintritt kostet 6 Euro.