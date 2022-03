Die finnische Dark Melodic Metal Band DARK THE SUNS wird ihr noch unbenanntes fünftes Studioalbum später im Jahr 2022 über Inverse Records veröffentlichen. Die erste Single “Kun Aallot Kallioihin Murtuu” kann man sich nun bereits anhören. https://darkthesuns.bandcamp.com

Mikko Ojala commets:

“Kun Aallot Kallioihin Murtuu is the first single from our 5th album. The song speaks about sorrow and grief and how some day you will have to forget and move on with your life.”