CYPECORE :: Erstes Video zum neuen Album

Bevor am 16.02. “The Alliance” von CYPECORE überall erhältlich ist veröffentlicht die Band ihre erste Single inklusive Video.

“Mit THE ALLIANCE kommt nun die erste Single und somit auch der Titeltrack des neuen CYPECORE Albums THE ALLIANCE welches wir in den eigenen Studios (Vaultroom Studios) mit unserem Gitarristen und Producer Nils Lesser produziert haben. Das Video zu THE ALLIANCE entstand in der ersten Januar Woche in Speyer directed by Mirko Witzki (Witzki Graphics) mit Unterstützung der Wasteland Warriors.”