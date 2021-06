CUESTACK :: 1. Video vom Debütalbum

Das Wiener Industrial Metal-Duo CUESTACK hat das erste Video zu ihrem Track “Stronger” veröffentlicht, der von ihrem kommenden Debütalbum “Diagnosis: Human” stammt, das am 6. August veröffentlicht wird. Alle Profite aus dem Song gehen Zugunsten der Aktion “Alarmstufe Rot“. https://www.facebook.com/CueStack

“Hinter dem ungewöhnlichen Namen CueStack verbergen sich die beiden Österreicher Martin Kames und Bernth Brodträger. Als weltweit renommierter Licht- und Showdesigner hat Martin bereits mit zahlreichen internationalen Rock- und Metalgrößen wie Machine Head, Parkway Drive, Heaven Shall Burn und vielen anderen gearbeitet; Bernth ist seit über zehn Jahren global als gefragter Session- und Livegitarrist tätig und betreibt ebenfalls einen der reichweitenstärksten YouTube-Kanäle für Musiker. Seit 2018 arbeitet das Duo an der Erschaffung seines ganz persönlichen Multimedia-Gesamtkunstwerks namens CueStack. Ein faszinierender Kosmos aus Musik, aufwändigen Visuals und einer bombastischen Bühnenshow, mit der die Band monatlich bis zu 100k monatliche Hörer auf Spotify erreicht, bisher mehr als 5 Millionen Gesamt-Views auf YouTube generieren konnte und internationale Magazine vom Forbes Magazin über die Medienplattform Consequence Of Sound bis zur einschlägigen Metal-Presse auf sich aufmerksam machte. Für weitere internationale Furore sorgten die Österreicher mit dem mittlerweile fast 3,3 Millionen Mal geklickten Clip zum Track ‘Through The Night’, für den man niemand Geringeren als David Hasselhoff als Special-Guest gewinnen konnte. Inspiriert von Filmen wie ‘Blade Runner’ oder ‘Prometheus’, TV-Serien wie ‘Black ck Mirror’ sowie Künstlern wie HR Giger und Zdzislaw Beksinski kreieren CueStack eine futuristisch-surreale Parallelwelt, in die das Duo nun alle Fans mit ‘Diagnosis: Human’ einlädt.”