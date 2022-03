CREMATORY :: Titeltrack vom nächsten Album veröffentlicht

Die deutschen Gothic Metal Pioniere CREMATORY kündigen ein neues Album an und veröffentlichen mit “Inglorious Darkness” inklusive offiziellem Musikvideo den Titeltrack daraus. Das Album erscheint am 27. Mai 2022 via Napalm Records.

CREMATORY zu “Inglorious Darkness”:

“’Inglorious Darkness’ ist der Titeltrack von unserem neuen Album mit leicht progressiven Einflüssen und einem genialen Hitchorus. In dem Song geht es um die Angst vor dem Alleinsein in der Dunkelheit, aber wie man sich dann dennoch wohlfühlen kann und das Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit bekommt.”

“Mit neuer Bandbesetzung geht es back to the roots mit nur einer Gitarre und ohne einem weiteren Sänger neben Felix, der dieses Album komplett alleine eingesungen hat – sowohl die Growls als auch die cleaneren Vocals. So werden Härte, Melodie und Düsternis auf Inglorious Darkness hervorragend vereint.”