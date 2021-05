CHRISTIAN DEATH :: Reissues ‘Atrocities’ auf LP & CD

Die Gothic/Death Rock Pioniere CHRISTIAN DEATH werden ihr düsteres Werk “Atrocities” aus dem Jahr 1986 am 9. Juli sowohl auf CD als auch auf Vinyl über Season of Mist wiederveröffentlichen. Die LP wird nicht nur in schwarzem Standard-Vinyl erhältlich sein, sondern auch in einer limitierten Auflage auf sonnengelbem 12″-Vinyl (33 rpm). https://www.facebook.com/christiandeath

Bestellung unter https://redirect.season-of-mist.com/ChristianDeath

Dies ist Teil einer fortlaufenden Serie von Vinyl-Wiederveröffentlichungen von Christian Deaths Katalog über Season of Mist. Zuvor hatte das Label bereits die LPs des einflussreichen “Catastrophe Ballet” (1984) sowie “The Root of All Evilution”, “Ashes”, “The Scriptures”, “American Inquisition” und “Sex and Drugs and Jesus Christ” neu aufgelegt. Alle Vinyl-Wiederveröffentlichungen sind im Season of Mist E-Shop zu finden.