Im Rahmen der “Noise lebt!”-Kampagne werden am 30. Juni die vier CELTIC FROST-Klassiker “Morbid Tales”, “To Mega Therion”, “Into The Pamdemonium” und “Vanity / Nemesis” als hochwertiges Digibook und als Getefold-Doppel-Vinyl mit exkluisivem Bonusmaterial wiederveröffentlicht. Zusätzlich wird am gleichen Tag das 2-CD Best-Of “Innocence And Wrath” mit brandneuen Sleevenotes und umfassendem Booklet in den Verkauf gegeben.

