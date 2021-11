CARVED IN STONE :: Neues Mystic-Folk Video

CARVED IN STONE ist das Soloprojekt von Swawa, die selbst in verschiedenen Metal-Bands gespielt hat, bevor sie sich ihrer aktuellen Viking-Metal-Band Taunusheim anschloss, wo sie Backing Vocals, Keyboards und Flöten spielt. Nach dem großen Erfolg ihrer vorangegangenen Veröffentlichungen “The Forgotten Belief” (2002), “Hear the Voice” (2004) und “Tales of Glory & Tragedy” (2007) steht nun nach 14 Jahren Pause das vierte Album von CARVED IN STONE vor der Veröffentlichung.

Erneut produziert von Schwarzdorn Productions und erneut umrahmt vom großartigen Booklet-Artwork der Medienproduktion Kuntz, ist das Ergebnis “Wafts of Mist & The Forgotten Belief”, eine Sammlung neuer Songs sowie eine Wiederveröffentlichung der Originalaufnahmen vom Debüt-Mini-Album, das auf 500 Stück limitiert war und nun für alle zugänglich gemacht wird.

Die Sängerin Swawa hat ihren einzigartigen Stil aus mystischen Folk- und Songwriter-Elementen beibehalten und präsentiert eine weitere wunderbare Sammlung von Balladen und Geschichten sowie sehr persönlichen Liedern, umrahmt von dem atmosphärischen Klang akustischer Instrumente und epischer Chöre.

Zum ersten Mal in der Bandgeschichte gibt es seit dem 19. November auch ein Musikvideo zum Titel “The Moth and the Star”.