CANDLEMASS :: Neuer Song aus der kommenden EP veröffentlicht

Die legendären Classic Doom-Ikonen CANDLEMASS, die zusätzlich zu ihrer kürzlichen Grammy-Nominierung gerade einen schwedischen Grammy für den ‘Best Hard Rock’-Act gewonnen haben, gaben kürzlich die Veröffentlichung ihrer brandneuen EP mit dem Titel “The Pendulum” bekannt. “The Pendulum” wird am 27. März über Napalm Records veröffentlicht und enthält eine Auswahl an nie zuvor gehörten, unbenutzten Stücken, die aus den “The Door To Doom”-Aufnahmen stammen. Nun gibt es nach dem Titeltrack einen weiteren Song, “Porcelain Skull”, zu hören.

