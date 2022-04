CAILLEACH CALLING :: Neues Video

In Anlehnung an die Ästhetik des Cover-Artworks hat die US Black Metal Band CAILLEACH CALLING ein Video zu ihrem Song “Bound By Neon” gedreht. Die ätherische Stimmung und die zurückhaltenden Melodien in Kombination mit den aggressiven und mitreißenden Black Metal-Elementen werden in dem Clip eingefangen. Das Video wurde in den kalten Straßen des schönen Seattle und in den späten Nachtstunden auf dem Grundstück von Sängerin Chelsea Murphy gefilmt. Regie führte Rob Watkins von Watkins Media. Das Album “Dreams of Fragmentation” ist am 12. März bei Debmur Morti Productions erschienen.