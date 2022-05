CADAVERIA :: Track by Track Kurz-Videoserie zum neuen Album “Emptiness”

Das sechste Album “Emptiness” der italienischen Dark Metaller CADAVERIA ist nun über Time To Kill Records erschienen und kann auf Spotify unter diesem Link gestreamt werden: https://spoti.fi/3N6cgew

Die Band hat gerade die Video-Serie “Road to Emptiness” als YouTube Shorts erstellt, in der die Sängerin das Konzept und die Inspirationsquelle für jeden Song in Mini-Videos von 50 Sekunden erklärt.

“Road to Emptiness” kann hier angesehen werden: http://bit.ly/roadtoemptiness

Die ersten sechs Episoden sind bereits online; die folgenden werden alle 24 Stunden veröffentlicht.

Unter diesem Link http://bit.ly/cadaveria-emptiness kann man das Album (Doppel-Vinyl, Digipack-CD, Kassette) über Bandcamp oder auf der Band-Website kaufen und auf anderen digitalen Plattformen anhören.