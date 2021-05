BRAINSTORM :: Neue Single & Video mit Gastsänger

BRAINSTORM werden am 20. August 2021 ihr neues Album “Wall Of Skulls” der Öffentlichkeit präsentieren. Mit “Escape The Silence” gibt es den ersten Track daraus zu hören. Zum ersten Mal hat die Band mit Gastsängern gearbeitet. In “Escape The Silence” war dies Peavy Wagner von Rage. https://www.facebook.com/officialbrainstorm/

Peavy kommentiert seinen Beitrag wie folgt: “Ein supergeiler Song mit einem klasse Video und ist mir eine Ehre, Teil auf diesem Album sein zu dürfen. Welch ein großartiger Track und eine Hammer Nummer!”