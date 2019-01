BRAINSTORM :: Brandneuer Song zur Europa-Tour

Die schwäbischen Power Metaller BRAINSTORM lassen es vor ihrer am 17. Januar beginnenden Europa-Tour noch mal krachen: Völlig unerwartet veröffentlicht die Band nämlich mit “Secrets And Related Lies” einen brandneuen, bisher unveröffentlichten Track.

Sänger Andy B. Franck kommentiert:

“Unsere “Midnight Ghost” Tour startet ja bald und wir wollten es vorher noch mal ein bisschen krachen lassen. Unsere Fans haben “Midnight Ghost” zu einem der erfolgreichsten Scheiben in der Geschichte von Brainstorm gemacht – und so wollten wir uns für den großartigen Support bedanken. Wir freuen und mega, euch alle auf Tour zu sehen! Textlich geht es in “Secrets And Related Lies” um virtuelle Gewalt, Vertrauensverlust und Missbrauch.”

Brainstorm “Midnight Ghost” Tour

Supports: Mob Rules & Gloryful

17.01.19 Hamburg (DE) – Logo

18.01.19 Essen (DE) – Turock

19.01.19 Mannheim (DE) – MS Connexion

20.01.19 Paris (FR) – Petit Bain

21.01.19 Colmar (FR) – Le Grillen

22.01.19 Nijverdal (NL) – Cult Art

23.01.19 Berlin (DE) – BiNuu

24.01.19 Munich (DE) – Backstage

25.01.19 Prague (CZ) – Nova Chmelnice

26.01.19 Zlin (CZ) – Masters of Rock Café

27.01.19 Budapest (HU) – Barba Negra

29.01.19 Ljubljana (SK) – Octobar

30.01.19 Ingolstadt (DE) – Eventhalle Westpark

31.01.19 Pratteln (CH) – Z7

01.02.19 Memmingen (DE) – Kaminwerk

02.02.19 Stuttgart (DE) – clubCANN