BONSAI KITTEN :: Album und Tour stehen ab März bevor

Die Killbilly Truppe BONSAI KITTEN feiern mit “Love And Let Die” eine musikalische Wiederauferstehung. Das nächste Studioalbum der Berliner Riot Rock Metal Band erscheint am 13. März 2020 bei Sunny Bastards Records und gibt eine neue Richtung vor. https://www.bonsai-kitten.de/

“Wenn Tiger Lilly Marleens große Stimme auf Marc Reigns (Morgoth/ Destruction) hemmungsloses Metal-Schlagzeug und Wallys (Psychopunch) raue Blues-Gitarre trifft, abgerundet durch Spoxx´ (Feeling B) minimalen 3-String Bass, verschmilzt der Spirit von Woodstock mit Wacken. Die neuen Songs glänzen durch Spontanität und Härte, aber auch durch Intimität und Vielseitigkeit, während sie die Liebe, den Tod und die Hoffnung behandeln.”

Die erste Single “Limit To Your Love” kann man hier sehen:

BONSAI KITTEN LOVE AND LET DIE – Tour:

06.03.2020, Jena – Rosenkeller

07.03.2020, Frankfurt – Dreikönigskeller

13.03.2020, Hamburg – Hafenklang (Record Release Party)

14.03.2020, Essen – Don´t Panic (Record Release Party)

27.03.2020, Köln – Blue Shell

28.03.2020, Düsseldorf – The Tube

02.04.2020, Nürnberg – Z-Bau

03.04.2020, München – Backstage

04.04.2020, Erfurt – Ilvers

24.04.2020, Regensburg, Heimspiel Festival

25.04.2020, Neunkirchen – Stummsche Reithalle

01.05.2020, Lübeck – Riders Café

02.05.2020, Göttingen – Freihafen

21.08.2020 Karben Open Air