BLUTENGEL :: Neue Single & Video “Wie Sand”

Bevor am 16. Juli das neue BLUTENGEL Album “Erlösung – The Victory of Light” erscheint, enthüllt die Band um Sänger und Songwriter Chris Pohl und Ulrike Goldmann die neue Single “Wie Sand”.

https://www.blutengel.de / https://www.facebook.com/BlutengelOfficial

Info: “Wie Sand” demonstriert eindrucksvoll eine stille und fragile Seite von Ulrike und erstrahlt gleichzeitig in einer unwiderstehlichen ‘80er-Jahre-Ästhetik. Im dazugehörigen Musikvideo singt Ulrike mit viel Tiefgang und Gefühl über die Zerbrechlichkeit und Schwäche, die Sehnsucht und die Einsamkeit, die eine Liebestrennung mit sich bringt.

“Ich bin sehr stolz und superhappy, dass eiin Solosong von mir für Blutengel als erste Single überhaupt rausgebracht und dazu noch ein wirklich sehr schönes Video veröffentlicht wird. Das ist auch eine Premiere für mich bei Blutengel. Das macht diesen Song ebenfalls zu etwas Besonderem für mich! Ich bin wirklich sehr gerührt? und ich freue mich darauf, diesen irgendwann livve darbieten zu können,” beschreibt Ulrike ihre erste Singleauskopplung bei Blutengel. ?Dieser Song geht mir sehr nahe, nicht nur beim Singen, sondern aauch beim Schauen des Videos und genau das sollte auch geschehen. Man sieht die Wellen, das Meer, man spürt die Sehnsucht, die Einsamkeit der/des Verlassenen. Es ist hier etwas sehr Besonderes entstanden, etwas für mich sehr Persönliches. Ich muss zugeben, dass ich beim Dreh meiner Gesangsszenen am Ende geheult habe.”