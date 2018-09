“All These Fiendish Things” ist der Name des siebten Albums, den BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE am 08. Februar 2019 veröffentlichen werden. Am selbigen Tag, feiern die gruselhaften Knaben aus der österreichischen Hauptstadt eine Record Release Party. Dann werden die BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE ein weiteres Mal die Arena Wien in Splitterholz zerlegen, während sie im selben Atemzug auch noch ihr neues Album “All These Fiedish Things” gekonnt in den Äther spucken. www.zombies.at