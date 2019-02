BLIND PASSENGER :: Neue 5-Track Single + Konzerttermine

“As Long As We Fight” lautet der Name der neuen 5 Track-Single aus dem Hause BLIND PASSENGER. Nik Page hat mal wieder gemeinsame Sache mit dem Schweizer Electronic-Tüftler Daniel Wagner alias OUTSIZED gemacht. Neben dem Originaltrack enthält die am 22.Februar erscheinende VÖ Remixe von Per Anders Kurenbach, La Magra, Haedzor und Bunker Dresden.

Live zu erleben sind BLIND PASSENGER wieder ab dem 23.Februar:

23.02.19 Falkensee – Stadthalle (80s Express)

16.03.19 Fürstenwalde -Kulturfabrik

29.03.19 Erfurt – Predigerkeller

30.03.19 Affalter – Linde (80s Express)

Details & Karten unter www.ticket69.de