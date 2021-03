BLACKBRIAR :: Neues Lyric-Video “Deadly Diminuendo”

Die Symphonic Gothic Rocker BLACKBRIAR haben die neue Single “Deadly Diminuendo” veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Debütalbum der Niederländer, “The Cause Of Shipwreck”, das am 23. April veröffentlicht wird. https://www.facebook.com/blackbriarmusic

Schlagzeuger René Boxem kommentiert:

“In einem Monat wird unser Debütalbum ‘The Cause of Shipwreck’ geboren. Das wird natürlich ein sehr aufregender Moment für uns. Gleiches gilt aber eigentlich für jeden neuen Track, den wir veröffentlichen – wie heute unsere neue Singlee ‘Deadly Diminuendo’. Sie folgt auf ‘The Séance’, die letzten Monat erschienen ist. Wir haben sehr positive Reaktionen darauf erhalten, auch für das dazugehörige Video.

Das Video zu ‘Deadly Diminuendo’ haben wir bewusst sehr schlicht gehalten, weil der Song so unglaublich kraftvoll ist. Es ist einer der liebsten Albumtracks unserer Sängerin Zora. Und ich höre ihn mir auch wirklich gerne selbst an, haha.”