BELPHEGOR :: Death Metaller mit neuem atmosphärischem Video zum 2. Vorabtrack

Das Death-Metal-Schwadron BELPHEGOR hat ein atmosphärisches Video zu ihrer brandneuen Single “Virtus Asinaria – Prayer” veröffentlicht, der zweiten Auskopplung aus ihrem kommenden zwölften Album “The Devils”, das am 24. Juni über Nuclear Blast Records erscheinen wird. “Virtus Asinaria – Prayer” ist ein Tempowechsel mit einem nachhaltigeren und dennoch inhärent düsteren Ansatz, der den Hörer langsam mit betörenden Melodien und zeremoniellen Gesängen, die auf den bevorstehenden Untergang hinweisen, in die Tiefe lockt. Das Video zum Song wurde teilweise auf der malerischen und berüchtigten Neudegg Alm in Abtenau, Österreich, gedreht und kann unten angesehen werden. https://www.belphegor.at/

HELMUTH states:

„Our new video for the track “VIRTUS ASINARIA – PRAYER” pairs BELPHEGOR´s bizarre live procession with an intimate ritual of sulphur, passion & blood. For he shall rise, heretic goat of flesh & lust! It stands for what BELPHEGOR has always stood: liberty and the everlasting spiritual & bodily manisfestation of carnal sin upon this rotten world!” In Musick, Helmuth