BEAST OF DAMNATION :: Deutsche Old School Black Metaller mit neuem Videoclip

Am 6. Dezember erschien das BEAST OF DAMNATION Album “Dawn Of The Beast” bei MDD Records. Wie bei vielen anderen Bands auch stoppte der Corona Virus etliche im Frühjahr geplante Promo und Live Aktivitäten der Old School Black Metaller. Die nun verfügbare Zeit wurde aber genutzt, um mit “Blutzoll” endlich einen Videoclip zum aktuellen Album fertig zu stellen, der ab sofort online ist. facebook.com/BeastOfDamnationGermany

Der von Sänger und Gitarrist Heinze zusammen mit ex-Belphegor Drummer Tomasz bereits im Jahre 2008 aufgenommene Longplayer enthält 14 Tracks.