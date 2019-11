BATTLESWORD :: “Serpents Amongst Us” Video

Am 22. November erscheint das neue BATTLESWORD Album “And Death Cometh Upon Us” über Black Sunset/MDD. Das mittlerweile fünfte Release der Band enthält auf über 40 Minuten 10 Tracks zwischen Melodic Death Metal und skandinavischem Old School. Zur Einstimmung auf das bevorstehende Inferno gibt’s ab sofort mit “Serpents Amongst Us” den ersten Song des Albums vorab.

Aufgenommen und produziert im Beefy Audio Mönchengladbach von André Bodewein, und mit einem Artwork von Mark Erskine (Erskine Designs) kann das Album, welches noch rechtzeitig zum 20-jährigen Bandjubiläum erscheint, ab sofort vorbestellt werden. http://www.battlesword.de/