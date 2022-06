BATTLELORE :: Fantasy Metaller mit neuem Song und Video

Diesen Freitag kehrt die finnische Fantasy Metal-Band BATTLELORE mit ihrem brandneuen Studioalbum “The Return Of The Shadow” zurück. Mehr als 10 lange Jahre nach ihrem letzten Werk “Doombound” (2011) werden die von Tolkien inspirierten Musiker des epischen Fantasy-Metal am 3. Juni 2022 ihr siebtes Album auf Napalm Records veröffentlichen und nun hat die Band ein Musikvideo zur neuen Single “Elvenking” veröffentlicht.

Video-Regisseur Markku Kirves sagt dazu:

“Es ist sehr selten, dass man die Gelegenheit bekommt, ein solch episches Video zu drehen, also habe ich nicht gezögert, als Jyri mich fragte, ob ich Interesse daran hätte, es zu machen. Damals war “Storm of the Blades” von Battlelore eines der ersten Videos, bei denen ich Regie geführt habe, und so war es schön, wieder mit der Band zusammenzuarbeiten.”

Die Band fügt hinzu:

“Wir kannten Markkus’ Talent als Videoregisseur und seinen Enthusiasmus, und als wir ihn baten, das Video für uns zu drehen, war es so überwältigend und ein reines Vergnügen, mit einem solchen Profi wie ihm zu arbeiten. Das “Elvenking”-Video begibt sich aus verschiedenen Blickwinkeln in Tolkiens Mittelerde und kombiniert auffällige Charaktere und Szenen aus Tolkiens geschriebener Poesie.”