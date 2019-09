BABYMETAL :: Neues Video “Shanti Shanti Shanti”

Die japanische Metal Band BABYMETAL veröffentlicht mit “Shanti Shanti Shanti” einen weiteren neuen Song samt Video aus ihrem kommenden Album “Metal Galaxy”, welches am 11.10.2019 über earMUSIC erscheinen wird. Der Song wird inmitten der aktuellen US Tournee veröffentlicht, die neben anderen Städten auch mit Shows in Denver, San Francisco und Seattle Station macht. Am Tag ihrer ersten US-Arena Show im Forum in Los Angeles, dem Höhepunkt ihrer US Tournee, wird auch gleichzeitig die Veröffentlichung des neuen Albums gefeiert.

Das Album ist nach einem fiktionalen Ort im BABYMETAL Universum betitelt, einer Odyssey, auf die sie der FOX GOD geschickt hat – er führt die Band in die “Metal Galaxy”. Jeder Song bringt sie ihrer gewünschten Bestimmung näher, die bereits mit vorher veröffentlichten Songs “Elevator Girl”, “Distortion”, “PA PA YA!!” featuring Thai Rapper F:HERO und jetzt “Shanti Shanti Shanti” begonnen hat. Der Song ist ab sofort auf allen Streaming Services verfügbar.

Tour in D:

08.02.2020 Hamburg – Große Freiheit 36

13.02.2020 Köln – Carlswerk Victoria

14.02.2020 Berlin – Huxleys Neue Welt