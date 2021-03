AUTUMN BRIDE :: Debütalbum am 30. April

Die Österreichischen Symphonic Metal Band AUTUMN BRIDE wird am 30. April ihr Debütalbum “Undying” veröffentlichen. Reinhören kann man seit einiger Zeit in die aktuelle Single “Fear and Devotion”, zum Releasse wird mit “Moonlit Waters” noch ein weiterer Clip veröffentlicht. www.facebook.com/AutumnBrideBand / www.autumn-bride.com

Info: “Zusammen setzen sie ihre ureigene Version von Symphonic Metal um, beeinflusst von Helden wie PARADISE LOST, NIGHTWISH, BLACK SABBATH, EVANESCENCE, TYPE O´ NEGATIVE oder THE GATHERING: Harte Riffs, packende Melodien, hohe musikalische Emotionalität, grandiose Vocals, anspruchsvolle Lyrics. Ein intensives großes Ganzes namens AUTUMN BRIDE.”

Das Album kann man hier vorbestellen: https://fanlink.to/AutumnBridePreOrder