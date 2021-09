Letztes Jahr feierte das Debütalbum “Hallucinations” der Death Metaller ATROCITY seinen 30. Geburtstag und dies zelebriert die Band nun mit einer remasterten und streng limitierten Vinyl LP Neuauflage.

Sie wird am 08.10.2021 bei Massacre Records erscheinen und in 3 verschiedenen Farben erhältlich sein: Oxblood (Rot), exklusiv im Nuclear Blast Shop in Clear und exklusiv bei Music Merchant auf weißem Vinyl.

Hier kann man es bestellen: https://lnk.to/hallucinationsvinyl