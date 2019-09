Am 13. September wird die deutsche Epic Metal Institution ATLANTEAN KODEX ihr neues Album “The Course Of Empire” über Van Records veröffentlichen. Das Album gibt es nnun in voller Länge im Stream bei YouTube.

Liveautritte:

7. September: Hamburg, Markthalle (with Satan, Sulphur Aeon, Metal Inquisitor and Chapel Of Disease)

13./14. September: Storm Crusher Festival, Wurz/Bavaria